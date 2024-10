Fuchs auf der Straße: 18-Jährige überschlägt sich mit Auto

Glück im Unglück hatte eine 18-jährige Autofahrerin, die sich am Dienstag mit ihrem Wagen bei Walchshofen (Aichach) überschlug. Sie kam mit leichten Verletzungen davon. Auslöser des Unfalls war ein Fuchs.

Laut Polizei war die Fahranfängerin gegen 13.20 Uhr auf der Kreisstraße AIC 4 von Motzenhofen (Hollenbach) in Richtung Walchshofen unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Kreisstraße AIC 1 wich die Fahrerin einem Fuchs aus. Deshalb geriet ihr Auto ins Schleudern, kam nach links von der Straße ab, überschlug sich in einem angrenzenden Maisfeld und kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen.

Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Aufgrund der Unfallmitteilung hatte die Polizei vorsorglich die Feuerwehren Motzenhofen und Hollenbach zum Unfallort beordert. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen hohen vierstelligen Betrag. (AZ)