Exhibitionist belästigt 20-jährige Schwimmerin in Karlsfeld

Die 20-Jährige schwimmt im Mückensee, als ihr ein nackter Mann vom Ufer aus zuwinkt. Der Unbekannte hantiert an seinem Geschlechtsteil.

Ein unbekannter Exhibitionist hat am Sonntagabend eine 20-jährige Frau am Mückensee in Karlsfeld belästigt.

Laut Mitteilung der Polizei Dachau schwamm die 20-Jährige gegen 18.30 Uhr im See, als ihr der Unbekannte vom nördlichen Uferbereich aus zuwinkte. Der Mann war nackt und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Es handelte sich um einen 30- bis 40-Jährigen, etwa 1,80 Meter groß, mit sportlicher Figur, schwarzen kurzen Haaren und dunklem kurzem Vollbart.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 08141/6120-0. (AZ)