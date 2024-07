Landrat nach Hochwasser: „Wir brauchen ein Katastrophenschutzzentrum“

Diesen eindrücklichen Nachweis für die Notwendigkeit eines Katastrophenschutzzentrums im Wittelsbacher Land hätte es wirklich nicht bedurft. Das Projekt steht schon seit einigen Jahren in der Prioritätenliste des Kreistags ganz oben. In seiner kurzen Bilanz zur Hochwasser-Katastrophe am ersten Juni-Wochenende in der jüngsten Kreistagssitzung brachte es Landrat Klaus Metzger in vier Wörtern auf den Punkt: „Wir brauchen ein Katastrophenschutzzentrum.“ Metzger lobte die ehrenamtlichen Helfer und Einsatzkräfte, deren Leistung „außerordentlich“ und geradezu „übermenschlich“ gewesen sei. Es sprach von einer exzellenten Zusammenarbeit aller Beteiligten.

