Sanierungsstau bei Brücken? Nicht im Landkreis Aichach-Friedberg!

Die deutsche Infrastruktur ist vielerorts, gelinde gesagt, marode. Mit einem Sondervermögen von 500 Milliarden Euro will die Bundesregierung die über Jahrzehnte hinweg mutwillig „herbeigesparten“ Löcher im wahrsten Sinne des Wortes wieder stopfen. Besonders sensible Bauwerke: Brücken. Wie die Carolabrücke in Dresden am 11. September vergangenen Jahres dramatisch vor Augen führte, kann Sparen im Unglück enden. Die durch deren Einsturz bundesweit aufbrandende Diskussion stellte die allgemeine Sicherheit von Brücken infrage. Und jede Einzelne unter Generalverdacht.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind die Brücken intakt

Dass es auch anders geht, zeigt sich im Landkreis Aichach-Friedberg. Hier besteht kein Handlungsbedarf bei Brücken an übergeordneten Straßen. Sowohl bei Autobahnbrücken als auch bei Brücken an Bundes- und Staatsstraßen liegt kein Investitionsstau vor. Im Landkreis ist keines dieser Bauwerke in schlechterem Zustand als „ausreichend“.

Zu sparen und anstehende Investitionen weiter aufzuschieben ist auf lange Sicht teurer, als rechtzeitig zu investieren und dann möglicherweise nur kleinere Reparaturen durchführen zu müssen. In Jahren des Haushaltsüberschusses wäre das Geld für Investitionen da gewesen. Nun müssen Bund und Länder mit ihren klammen Kassen die Suppe auslöffeln, die sie sich über Jahrzehnte selbst eingebrockt haben. Im Landkreis kann man diesbezüglich gelassener in die Zukunft blicken.