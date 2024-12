Kinderchristmette in St. Magnus

Zur Wortgottesfeier mit Krippenspiel kamen auch heuer wieder sehr viele Familien am Nachmittag des Heiligen Abends in die Kühbacher Pfarrkirche St. Magnus. Zelebriert wurde diese von Diakon Michael Gastl und der Kinderchor umrahmte unter Leitung von Helene Monzer die Kinderchristmette musikalisch. Unter der Regie von Veronika Staufer und Sabine Mair führten Kinder die Weihnachtsgeschichte von der Herbergssuche bis zur Geburt Jesu auf und Veronika Seitz las dazu die Geschichte. Am Ende sang die ganze Kirchengemeinde in der dunklen und nur mit Kerzen beleuchteten Kirche das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krippenspiel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Magnus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis