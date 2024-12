Auch dieses Jahr wurde am Heiligen Abend die Kindermette in Gundelsdorf (Markt Pöttmes) gefeiert. Kaplan Andrè Schneider begrüßte viele Familien in der festlich geschmückten Kirche. Gestaltet wurde die Andacht von Johanna Schmid, Simone und Laura Höger. Sie studierten mit rund 20 Kinder die Herbergssuche ein. Umrahmt wurde die feierliche Andacht von jungen Musikanten aus der Pfarrei.

