Kletterwald in Scherneck steht kurz vor dem Saisonstart: Bald geht es los

Nach monatelanger Ruhe auf Schloss Scherneck kommt nun wieder Leben in das weithin bekannte Ausflugsziel. Spätestens an den bevorstehenden Ostertagen strömen die Gäste erfahrungsgemäß auf den Schlossberg mit seinen Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt. Im Kletterwald steht der Saisonstart bevor.

Noch sind in dem hügeligen Gelände nur eine Unmenge von Buchenbäumen und Stangen zu sehen, die sich gen Himmel strecken. Die ersten Triebknospen an den Bäumen schauen vorsichtig hervor. Schon bald sorgt eine Laubkrone im Wald wieder für viel Schatten über den Kletter- und Balanceparcours. In den nächsten Tagen muss aber noch eine Reihe von Sicherheitsarbeiten erledigt werden, bevor die Kletterer sich wieder in teils schwindelerregende Höhen wagen können. Seile, Halterungen und Verbindungen an den Baumstämmen werden geprüft und teilweise nachgezogen.

Saisonstart im Klettergarten ist zum Beginn der Osterferien geplant

Wenn das Wetter passt, soll der Klettergarten am Samstag, 12. April, zu Beginn der Osterferien für die neue Saison öffnen. Das teilte Parkleiter Nico Geißler, Geschäftsführer des Tiefblick-Hochseilgartens auf der historischen Schlossanlage in Scherneck, auf Anfrage mit.

Größere Neuerungen sind Geißler zufolge heuer nicht geplant. Spontan könne sich jedoch die ein oder andere Anpassung ergeben. So wie im vergangenen Jahr, als ein neues Kletterelement integriert wurde. Dazu wurde ein ovaler Eingang installiert – bestehend aus ausrangierten Kletterhelmen des Aufsichtspersonals. An der sogenannten „Turm-Challenge“, wo es in Klettergriffen bis in zwölf Meter Höhe geht, können Besucherinnen und Besucher ihre Fitness testen – und ihre Schwindelfreiheit gleich dazu.

Weitere Infos zu Öffnungszeiten und Eintritt im Internet unter www.kletterwald-scherneck.de.