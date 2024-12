Der Frauenbund Klingen sammelt über 5600 Euro für den guten Zweck

Beim Adventsmarkt des Frauenbunds Klingen (Stadt Aichach) konnten in diesem Jahr über 5600 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt werden. Dieser große Erfolg ist den zahlreichen freiwilligen Helfern zu verdanken. Es wurden Tür- und Adventskränze gebunden, Plätzchen und Kuchen gebacken, gestrickt und gebastelt. Darüber hinaus engagierten sich viele weitere freiwillige Helfer mit Sachspenden, beim Aufbau oder bei der Organisation im Hintergrund. Wie in den vergangenen Jahren werden mit dem eingenommenen Geld Projekte der Missionsdominikanerinnen Schlehdorf, der Haiti-Kinderhilfe, der Organisationen „Hand in Hand für Uganda“ und auch die Jemen-Hilfe unterstützt. Dieses Jahr geht überdies ein Teil des gesammelten Geldes an das Förderzentrum in Moshi in Tansania.

Icon Vergrößern Besucher konnten sich mit Adventskränzen und Geschenken für Weihnachten eindecken. Foto: Silvia Kraus Icon Schließen Schließen Besucher konnten sich mit Adventskränzen und Geschenken für Weihnachten eindecken. Foto: Silvia Kraus