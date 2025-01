Georgi-Schützen Klingen proklamieren ihre Hoheiten

Bei der Generalversammlung der Georgi-Schützen Klingen (Stadt Aichach) teilte Schützenmeisterin Angelika Schormair mit, dass sie im kommenden Jahr in Rente gehen will. Sie appellierte an die Mitglieder, „hinter dem Ofen“ hervorzukommen und sich in der Vorstandschaft zu engagieren. Da die Georgi-Schützen aus zwei schon lange bestehenden, alten Vereinen (Wildschütz Blumenthal und Schützenlust Klingen) hervorgingen, gab es viele langjährige Mitglieder zu ehren. Der am meisten erwartete Punkt war die Proklamation der Schützenkönige.

Besonders neugierig waren die Jungschützen. Analena Franke erreichte als „Neuling“ das beste Blattl einen 107 Teiler, vor Felina Mesko 140,9 Teiler und Katharina Held 170,8 Teiler. Schützenkönig Luftpistole wurde Georg Glas mit einem 70,6 Teiler vor Christian Aidelsburger 90,9 Teiler und Peter Rieger 136,40 Teiler. Schützenkönig Luftgewehr wurde Julia Wörle mit einem 36 Teiler vor Maria Wolinski 50,1 Teiler und Georg Glas 67,6 Teiler. Insgesamt beteiligten sich 22 Erwachsene und sechs Jugendliche am Königsschießen. Beim Schützenball am 25. Januar in Klingen beim Maiwirt dürfen sich die Könige zusammen mit ihren Kollegen des Partnervereins Ecknachtaler Ecknach präsentieren.

Die Georgi-Schützen Klingen ehrten viele langjährige Mitglieder: (stehend von links) 2. Schützenmeisterin Sabrina Radler, Elias Fingos, Fabian Schmaus, Rita Tenckhoff, Hans Ernst, Monika Sedlmair, Ralf Müller, (sitzend) Kaspar Riedlberger, Angelika Schormair, Michael Meitinger und Martin Tenckhoff. Foto: Manfred Schormair

Seit 60 Jahren Mitglied sind: Elisabeth Rankl und Ehrenschützenmeister Anton Schmalzl. 50 Jahre dabei sind: Johann Ernst, Jakob Riedlberger, Kaspar Riedlberger und Johann Sedlmair. 40 Jahre Mitglied sind: Willi Meitinger, Claudia Reich, Angelika Schormair, Monika Sedlmair, Martin Tenckhoff, Rita Tenckhoff. 25 Jahre: Daniela Baiersdorfer und Ralf Müller. Zehn Jahre Mitglied: Stefan Büchel, Fabian Schmaus und Elias Fingos.