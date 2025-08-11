Deutscher Orden feiert an Mariä Himmelfahrt ein besonderes Klosterfest

Ein besonderes Klosterfest feiert der Deutsche Orden in Maria Birnbaum am Freitag, 15. August. Vor 26 Jahren war der Deutsche Orden nach Sielenbach gekommen und belebte die Wallfahrt wieder. Vor 25 Jahren fand der Ein- beziehungsweise Umzug in das renovierte Klostergebäude statt. Zudem ist die Wallfahrtskirche eine von sieben Jubiläumskirchen, die von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx im Bistum München-Freising ausgerufen wurden.

Am 5. Dezember 1998 mussten die vier Ordensbrüder Pater Claus Döll, Pater Karl Schlegl, Pater Alexander Greiffenegger und Pater Norbert J. Rasim zunächst mit Wohn- und Bürocontainern vorliebnehmen, da das Kloster renoviert werden musste. „Mönche im Container“ und „Rückkehr nach 200 Jahren“, lauteten damals die Schlagzeilen in den lokalen Medien. Rasim zu der Entscheidung für das Containerdorf: „Wir wollten von Anfang an so nahe wie möglich an der Wallfahrtskirche bleiben, auch wenn uns Wohnungen in Sielenbach angeboten wurden.“

Anfangs reagierten die Sielenbacher etwas scheu auf die Mitglieder des Deutschen Ordens

Vor dem Umzug in das Kloster nach Weyarn hatte der Deutsche Orden seinen Hauptsitz nahe Frankfurt in Hessen. Rasim erinnert sich gerne zurück an die Anfangszeit: „Da die meisten von uns nicht aus Bayern kamen, waren die Leute anfangs schon etwas scheu uns gegenüber.“ Aber das verflog mit der Zeit: Die Leute holten sich Gartenstühle und unterhielten sich mit den Ordensleuten auf der Baustelle.

Große Bedenken hatten die Sielenbacher, dass die Gottesdienstzeiten der wieder aufgenommenen Wallfahrt vor allem sonntags mit der Pfarrkirche kollidieren könnten. Die Dorfbewohner wollten keine Spaltung zwischen Ober- und Unterdorf. Diese Sorgen wurden bei einer Sitzung im Pfarrheim ausgeräumt.

Renovierung des Zwölf-Apostel-Turms war die größte bauliche Herausforderung

Am 1. Juni 1999 übernahm Pater Norbert J. Rasim auch die Seelsorge für die Pfarrei. Am 8. Dezember 1999 zogen die Ordensbrüder aus den Containern ins neu renovierte Kloster um. Auch die neu errichtete Klostergaststätte nahm ihren Betrieb auf. Sie lief anfangs nicht besonders gut und hat einige Pächterwechsel erlebt. Derzeit befindet sich dort ein erfolgreiches griechisches Lokal mit Biergarten.

Die Sanierung des Zwölf-Apostel-Turms in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach war die größte bauliche Herausforderung der vergangenen 25 Jahre. Foto: Helmut Friedl

Zu den größten baulichen Herausforderungen der vergangenen 25 Jahre zählte die Renovierung des sogenannten Zwölf-Apostel-Turms, des großen mittleren Turms, der Klosterkirche. Bei Untersuchungen im Winter 2005 stellten die Architekten fest, dass der aus Holz gebaute Turm instabil war. Sie schlugen vor, die Kirche für den Besuch zu sperren. Um aber Gottesdienste und Wallfahrt aufrechtzuerhalten, wurde im Inneren ein Gerüst vom Boden bis in den Turm aufgestellt. In die Kuppel des Turms wurden mehrere Stahlringe eingezogen, um ihn für die kommenden Jahrzehnte zu sichern. Im Juni 2009, also nach rund vier Jahren und großem Bemühen um die Finanzierung der Arbeiten, wurden diese abgeschlossen.

Hochfest beginnt am Freitag, 15. August, um 9.30 Uhr an der Martinskirche

Das Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel beginnt am Freitag, 15. August, um 9.30 Uhr an der Martinskirche in Sielenbach. Unter Begleitung der Blaskapelle Sielenbach zieht die Prozession zur Wallfahrtskirche: mit den Fahnenabordnungen der Ortsvereine und den Ehrengästen, darunter Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, Sielenbachs Bürgermeister Heinz Geiling und seinem Amtskollegen aus Altomünster, Michael Reiter. Auch der Prior des Ordens, Pater Christoph Kehr, hat sein Kommen zugesagt. Er hält die Predigt. Pater Norbert Thüx und Pater Norbert J. Rasim reihen sich ebenfalls ein.

Der Blaue Bund trägt das Gnadenbild der schmerzhaften Muttergottes nach Maria Birnbaum, wo Besucherinnen und Besucher im Klostergarten auf die Ankunft des Prozessionszuges warten können. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.

Fußwallfahrer aus Rinnenthal feiern 25. Jubiläum ihrer Wallfahrt

Es ist bereits Tradition geworden, dass an diesem Tag eine Gruppe Fußwallfahrer aus Rinnenthal (Friedberg) nach Sielenbach wandert und am Gottesdienst teilnimmt. Siefeiern heuer das 25. Jubiläum ihrer Wallfahrt nach Sielenbach. Am Ende der Messe werden Kräuterbuschen geweiht, ehe der Blaue Bund mit den Fahnenabordnungen und angeführt von der Musikkapelle das Gnadenbild wieder in die Kirche bringt.

Anschließend findet der gesellige Teil mit Rollbraten, Salaten und Getränken rund um das Kloster statt. Seinen Abschluss findet das Hochfest in einer Andacht ab 16 Uhr in der Wallfahrtskirche. Pater Norbert J. Rasim bietet eine Führung durch Maria Birnbaum an.