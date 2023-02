Corona-Ausbruch: Was die Einstellung der Ermittlungen bedeutet und was nicht

Plus Die Ermittlungen zum Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg sind eingestellt. Dass er keine strafrechtlichen Folgen hat, bedeutet aber nicht, dass damals alles gut lief.

Dass für den Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus zum Jahreswechsel 2020/2021 niemand strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird, ist keine Überraschung. In solchen Fällen erweist es sich immer wieder als nahezu unmöglich, einer konkreten Person einen konkreten Fehler mit konkreten Folgen nachzuweisen – zu viele Rädchen greifen in einem Krankenhaus ineinander, zu komplex sind die Betriebsabläufe.