Das Neun-Euro-Ticket ist ein voller Erfolg - oder nicht?

Plus Rund 52 Millionen verbilligte Tickets sind in den drei Monaten verkauft worden. Doch nicht alle im Wittelsbacher Land haben davon gleichermaßen profitiert.

Während die Spritpreise in den vergangenen Wochen und Monaten immer neue Höhen erklommen haben, waren Bus- und Zugfahren im Landkreis Aichach-Friedberg und darüber hinaus zuletzt so günstig wie nie. Für nur neun Euro konnte man im ganzen Land mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Die Bilanz der Aktion ist überwiegend positiv. Seit Verkaufsstart wurden laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 52 Millionen Neun-Euro-Tickets verkauft. Eine Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur (dpa) ergab außerdem, dass 31 Prozent der Erwachsenen die Aktionsfahrkarte häufig auf Strecken nutzten, die sie sonst mit dem Auto zurückgelegt hätten. Und über eine Nachfolgeregelung wird heiß diskutiert.