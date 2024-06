Friedrich Pürner: Vom Corona-Märtyrer zum Europaabgeordneten

Plus Warum der frühere Aichacher Gesundheitsamtsleiter seinen Einzug ins EU-Parlament auch Ministerpräsident Söder zu verdanken hat und was ihn mit Sahra Wagenknecht verbindet.

Es kann schon mal vorkommen, dass Markus Söder einen unliebsamen Mitarbeiter oder Parteikollegen weglobt. Das gehört auf dem politischen Parkett in Berlin, München bis hinunter auf die kommunale Ebene ein Stück weit zum Geschäft und kommt übrigens auch in Wirtschaft und Gesellschaft ständig vor. Dass ein Ministerpräsident aber einen quengeligen und ihn kritisierenden Beamten aus einem Landratsamt indirekt – und natürlich unbeabsichtigt – zum Europaabgeordneten befördert, ist dagegen ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang.

Mit der Kaltstellung des Aichacher Gesundheitsamtsleiters Friedrich Pürner vor gut dreieinhalb Jahren, mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie und noch ohne Impfschutz der Bevölkerung, hatte Söder offiziell natürlich überhaupt nichts zu tun. Offenes Geheimnis war und ist aber, dass Pürner mit seiner permanenten, öffentlichen und bundesweit beachteten Kritik an Corona-Maßnahmen der Staatsregierung, insbesondere an CSU-Chef Söder, und seinem Dauerfeuer in sozialen Medien bei Entscheidern vor Ort und überregional als untragbare Reizfigur aus dem Schaufenster genommen wurde.

