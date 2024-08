Isek ist ein spannender Fahrplan für Aichachs Zukunft

Es ist ein dickes Werk geworden: Auf rund 180 Seiten listet das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (Isek) Ideen und Vorschläge auf, wie sich Aichach in den nächsten zehn bis 15 Jahren entwickeln soll. Nicht alle werden in diesem Zeitraum umgesetzt werden können, manche vielleicht gar nicht. Dennoch ist es gut, einen Fahrplan zu haben, wo die Reise hingehen soll. Nur so können nach und nach Schritte in die gewünschte Richtung erfolgen. Zukunftsvorhaben werden nicht durch kurzsichtige Entscheidungen verbaut.

