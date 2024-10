Der Erfolg von „David“ Energiebauern gegen „Goliath“ Bayernwerk ist ein „Stromschlag“

Sielenbach ist in Sachen Stromverbrauch ein Zwerg. Nicht mal ein Prozent der verbrauchten Strommenge im Wittelsbacher Land wird aus den Steckdosen in der Ecknachtalgemeinde gezapft. In puncto erneuerbarer Stromerzeugung ist das Dorf dagegen schon lange ein Riese. Die Gemeinde könnte sich 14-mal selbst versorgen. Darum zieht das Sonnendorf Kommunalpolitiker aus ganz Deutschland und dem Ausland wie ein Elektro-Magnet an. Wie geht Energiewende?

