Pläne für Windräder in Aichach sind nur noch eine Frage der Zeit

Plus Auch ohne Konzentrationsflächen sind in Aichach die Chancen für Windkraftanlagen deutlich gestiegen. Damit sie auf Akzeptanz stoßen, braucht es Transparenz.

Das Thema Windkraft schafft es auch heute noch, einen Sitzungssaal ruckzuck zu füllen. Das hat sich am Dienstagabend im Aichacher Bauausschuss gezeigt. Bund und Land treiben die Energiewende voran. Die 10-H-Regelung ist bereits deutlich gelockert. Dadurch kommen auch im Wittelsbacher Land und im Aichacher Stadtgebiet mehr Standorte für Windräder in Betracht. Dass konkrete Anträge für Windräder kommen, ist nur noch eine Frage der Zeit.