Politisches Engagement: Es braucht unbedingt mehr junge Perspektiven

Plus Kriege, Klimakrise, Politikerdrossenheit: Dass sich junge Menschen politisch engagieren, scheint nötiger denn je. Auch wenn sie dafür Widerstände überwinden müssen.

Eigentlich gäbe es jeden Grund, zu verzweifeln. Zumindest als junger Mensch: Corona-Pandemie, Klimakrise, Kriege vor der eigenen Haustür – die Ausnahmesituationen nahmen in den vergangenen Jahren gewaltig zu. Darüber hinaus fahren Bund und Länder teilweise eine Politik, mit der sich junge Menschen so gar nicht identifizieren können – Stichwort Politikverdrossenheit. Das liegt auch daran, dass Gleichaltrige fehlen, die sich für sie politisch einsetzen. Dass es aber eben doch junge Menschen gibt, die sich das nicht gefallen lassen wollen, ist ein gutes Zeichen für unsere Demokratie.

Als sich 2021 der Bundestag der aktuellen Legislaturperiode aufstellte, betrug das Durchschnittsalter der Abgeordneten laut Deutschem Bundestag 47,3 Jahre. Gar nicht mal so jung. Die Jungen, die es hineinschafften, wurden dafür viel schärfer begutachtet als ihre älteren Kolleginnen und Kollegen. Siehe die 1998 geborene Grünen-Abgeordnete Emilia Fester, die damals als jüngste Abgeordnete in den Bundestag gewählt wurde und schon den einen oder anderen Shitstorm über sich ergehen lassen musste. Etwa weil sie sich 2022 für eine Impfpflicht aussprach oder auf TikTok gegen Rechts tanzte.