Der Stadtgarten mausert sich zu Aichachs "Fitnessstudio im Freien"

Plus Der Hochwasserfreilegung an der Paar hat Aichach ein tolles Freizeitgelände zu verdanken. Der Stadtgarten ist toll – und hat noch mehr Potenzial.

Der Aichacher Stadtgarten zwischen Bahnhof und Innenstadt, gleich hinter dem Freibad, ist ein Freizeitidyll. Die Menschen haben dieses gelungene Gelände der Hochwasserfreilegung zu verdanken. Es ist fußläufig zu erreichen, bietet großen Erholungswert und hohe Aufenthaltsqualität und ist nun dabei, sich zum "Fitnessstudio im Freien" zu mausern.

Dafür hat die Stadt viel getan. Kinder halten sich auf dem, einer Biberburg nachempfundenen Spielplatz fit, daneben gibt es Boulebahnen und Fitnessgeräte für Erwachsene. Im Sommer finden sich immer mal wieder Gymnastikgruppen ein. Joggerinnen oder Radfahrer ziehen dort ohnehin gerne ihre Runden.