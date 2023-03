Warum dem Fahrrad die Zukunft gehört

Plus Nach der Pandemie wird viel über ein "Ende des Fahrrad-Booms" spekuliert. Dabei gibt es viele Gründe dafür, das Fahrrad nicht schon wieder abzuschreiben.

Das Fahrradfahren war in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und der Schließung von Sport- und Freizeiteinrichtungen für viele eine willkommene Abwechslung. So wurden die Pandemiejahre für die Fahrradbranche zu Rekordjahren. Die Beliebtheit des Fahrrads ist allerdings mehr als nur ein kurzer Trend.