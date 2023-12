Wie heilig ist uns der heimische, nachhaltige Weihnachtsbaum?

Plus Nachhaltig, frisch, heimisch: Der richtige Weihnachtsbaum soll viele Anforderungen erfüllen – nur teuer soll er nicht sein. Deshalb braucht es ein Umdenken.

Die Produktionsbedingungen des beliebtesten Weihnachtsmaskottchens der Deutschen sollten uns etwas wert sein. Gerade in einer Zeit, in der die Menschen angeblich besonders viel Wert auf fair produzierte, heimische Produkte legen.

Doch die Qualitätswünsche können schnell ins Geld gehen. Und das ist bekanntlich immer ein heikles Thema, ein Sondervermögen Baum ist dann meist zu viel des Guten. Da wird der Ruf nach wiederverwendbaren Plastik- oder billigen Importbäumen schnell lauter – und die liefern große Plantagen eher als kleine regionale Betriebe.