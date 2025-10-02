Bürgerblock und CWG präsentieren gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten

Bürgerblock und Christliche Wählergemeinschaft (CWG) wollen in Pöttmes bei der Kommunalwahl 2026 mit einem gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen gehen. Rathauschef Mirko Ketz (CSU), seit 2020 im Amt, wurde am Freitag von den CSU-Ortsverbänden Pöttmes und Echsheim erneut nominiert. Demnächst präsentieren Bürgerblock und CWG ihren Gegenkandidaten ihren Mitgliedern. Seinen Namen gaben sie bereits im Gespräch mit unserer Redaktion bekannt.

