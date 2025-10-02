Icon Menü
Kommunalwahl 2026: In Pöttmes wollen Bürgerblock und CWG mit einem gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten antreten

Pöttmes

Bürgerblock und CWG präsentieren gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten

Bei der Kommunalwahl 2026 wollen die beiden Gruppierungen einen gemeinsamen Gegenkandidaten zu Amtsinhaber Mirko Ketz präsentieren. Das ist der Herausforderer.
Von Nicole Simüller
    •
    •
    •
    Bürgerblock und CWG wollen in Pöttmes bei der Kommunalwahl 2026 mit Michael Funk als gemeinsamem Bürgermeisterkandidaten ins Rennen gehen. Der 43-Jährige wohnt in Aindling und stammt aus Ehekirchen.
    Bürgerblock und CWG wollen in Pöttmes bei der Kommunalwahl 2026 mit Michael Funk als gemeinsamem Bürgermeisterkandidaten ins Rennen gehen. Der 43-Jährige wohnt in Aindling und stammt aus Ehekirchen. Foto: Sabine Funk

    Bürgerblock und Christliche Wählergemeinschaft (CWG) wollen in Pöttmes bei der Kommunalwahl 2026 mit einem gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen gehen. Rathauschef Mirko Ketz (CSU), seit 2020 im Amt, wurde am Freitag von den CSU-Ortsverbänden Pöttmes und Echsheim erneut nominiert. Demnächst präsentieren Bürgerblock und CWG ihren Gegenkandidaten ihren Mitgliedern. Seinen Namen gaben sie bereits im Gespräch mit unserer Redaktion bekannt.

