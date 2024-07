An der Sanierung des Landratsamtes führt kein Weg vorbei

Schlimmer geht immer. Beziehungsweise: noch sehr viel teurer ist überhaupt kein Problem. Im Nachbar-Landkreis Landsberg behandelte der Kreistag in der Lechstadt am Montag nahezu zeitgleich mit den Kreisrätinnen und Kreisräten im Blauen Palais in Aichach im Prinzip das gleiche Thema: Kosten für das Landratsamt. Dort ist ein Neubau auf der grünen Wiese geplant und seit der Landrat die Kostenschätzung für das Bauprojekt auf grob 120 Millionen Euro noch mal deutlich nach oben geschraubt hat, ist ein Flächenbrand entstanden, der für ein Thema aus der Kreispolitik eher ungewöhnlich ist. Viele Bürger und die Opposition sind längst auf den Barrikaden, ein Bürgerbegehren ist angekündigt und die Diskussion dreht sich auch darum, wie groß das XXL dazu noch ausfällt.

Christian Lichtenstern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kostenschätzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis