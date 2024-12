Krippenspiel in Todtenweis

In Todtenweis war an Heiligabend ein Krippenspiel der Hauptteil der Kindemette, die von Diakon Norbert Kugler zelebriert wurde. Es wurde von den künftigen Erstkommunionkinder in der vollen Pfarrkirche St. Ulrich und Afra vorgetragen und gespielt. Das Krippenspiel zeigte den langen Weg der Herbergssuche und wie die Hirten das Jesuskind beschenkten. Lange hatten die Kinder dafür mit einigen Müttern geprobt. Die Texte wurden von den Kindern auswendig gelernt und beeindruckend vorgebracht.

