59-Jähriger quetscht sich bei Betriebsunfall in Kühbach Hand ein

Bei einem Betriebsunfall hat ein 59-jähriger Mann am Dienstagnachmittag in Kühbach schwere Verletzungen an der Hand erlitten.

Wie die Polizei mitteilte, montierte der Arbeiter gegen 15.45 Uhr in einem Betrieb in der Daimlerstraße einen größeren Traktorreifen mithilfe einer Montagemaschine auf eine Felge. Beim Wegrollen von der Montagemaschine sei der Reifen umgekippt, so die Polizei. Der 59-Jährige stürzte deshalb zu Boden und geriet mit seiner Hand zwischen die Felge und einem Eisenregal. Sie wurde dabei eingequetscht.

Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Der vorsorglich verständigte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. (AZ)