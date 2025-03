Ab Montag ist die Schrobenhausener Straße in Kühbach gesperrt

Im Zuge des bevorstehenden Ausbaus der Schrobenhausener Straße (AIC7) in Kühbach wird diese einer Mitteilung der Baufirma zufolge in vier Bauabschnitten inklusive der Gehwege voll gesperrt. Der erste Bauabschnitt beginnt auf Höhe Schrobenhausener Straße an der Hausnummer sieben und endet an der Kreuzung Schulstraße/Pfarrer-Knaus-Straße.

Bauarbeiten sollen bis Ende August 2025 abgeschlossen sein

Die Durchfahrt der Schulstraße, der Pfarrer-Knaus-Straße, der Aichacher sowie der Paarer Straße ist in Bauabschnitt eins möglich. Die Umleitungsstrecken werden vor Ort ausgeschildert. Die Information zum weiteren Ablauf bis zum Bauende auf Höhe des Ortsausgangs Richtung Gachenbach erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Je nach Wetter ist der Beginn der Bauarbeiten für Montag, 10. März, geplant. Das Ende der gesamten Baumaßnahme ist bis Ende August 2025 vorgesehen.