Auf der falschen Spur: Toyota-Fahrer muss ausweichen und baut Unfall

Weil ihm ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegenkommt, reagiert ein 33-jähriger Toyota-Fahrer mit einem Ausweichmanöver. Das kommt ihm teuer zu stehen.

Ein auf seiner Spur entgegenkommendes Auto hat einen 33-jährigen Toyota-Fahrer am Montagmorgen bei Kühbach zu einem Ausweichmanöver gezwungen. Der Verursacher flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, war der Toyota-Fahrer von Kühbach in Richtung Paar unterwegs. Kurz vor 7 Uhr kam ihm in einer leichten Kurve ein entgegenkommendes Fahrzeug auf seiner Spur entgegen. Der 33-Jährige wollte einen Zusammenstoß vermeiden und wich aus. Dabei geriet sein Auto in das Bankett. Der Toyota fuhr dort mehrere Leitpfosten um und rutschte in den Straßengraben. Dort kam der Wagen zum Stehen.

Nach dem Ausweichmanöver muss der Toyota abgeschleppt werden

Der Toyota war so massiv beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Nähere Angaben zu seinem Fahrzeug liegen nicht vor. Die Polizei hofft nun auf Hinweise, Telefon 08251/8989-0. (jca)