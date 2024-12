Beim Kühbacher Adventsmarkt bewirten Vereine und Gruppierungen die Gäste

Auf dem Platz am Maibaum in Kühbach findet am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, der Adventsmarkt statt. Bei stimmungsvoller Beleuchtung bieten Vereine und Gruppierungen aus dem gesamten Gemeindebereich Schmankerl an. Als feierliche Einstimmung findet am Samstag ab 17 Uhr der traditionelle Advents-Familiengottesdienst in der Pfarrkirche St. Magnus statt.

Nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher gegen 18 Uhr stimmt das Nachwuchsorchester des Musikvereines Markt Kühbach die Adventsmarktbesucherinnen und -besucher mit weihnachtlichen Klängen ein. Am Sonntag öffnet der Markt um 15 Uhr. Gegen 16 Uhr gibt es eine Gesangseinlage der Kinder des Kindergartens St. Magnus. Natürlich hat ein Nikolaus mit seinem himmlischen Gefolge an beiden Tagen zugesagt.

Es gibt Feuerzangenbowle, Gyrossemmeln und heißen Aperol

Der TSV Kühbach bewirtet die Besucher mit Crêpes, Waffeln und Feuerzangenbowle, der MSC Kühbach bietet Gyrossemmeln und Glühwein an. Pulled Pork sowie heißen Aperol mit und ohne Alkohol gibt es am Stand der Freiwilligen Feuerwehr Kühbach. Die Feuerwehr Stockensau grillt Steak- und Würstelsemmeln, die Unterbernbacher Schützen verwöhnen die Gäste mit Feuerwurst im Baguette und Glückbier sowie feinen Spirituosen. Die Pfarrei St. Magnus schenkt Glückwein, Punsch und Schneemann aus. Der Elternbeirat des Kindergartens St. Magnus bietet Popcorn, Gebasteltes und Selbstgemachtes an. Auch die Schafherde von Bernadette und Simon Tiltscher wird zur großen Freude vor allem der kleinen Gäste auf dem Maibaumplatz weiden. (AZ)