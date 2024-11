Betrunkener Autofahrer bleibt in Kühbacher Kreisverkehr an B300 stecken

Ein Autofahrer ist am Freitagabend in Kühbach auf dem dortigen Kreisverkehr an der Bundesstraße B300 stecken geblieben. Der 59-Jährige war gegen 19.35 Uhr auf der Aichacher Straße von Kühbach in Richtung B300 unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er an der Westumfahrung über den Kreisverkehr hinweg und beschädigte dabei mehrere Verkehrszeichen. Er blieb mit seinem Auto in der Grünfläche des Kreisverkehrs stecken und konnte nicht mehr weiterfahren.

Unfall in Kühbach: Mann saß mit 1,3 Promille am Steuer seines Autos

Den Polizeibeamten fielen während der Unfallaufnahme alkoholtypische Ausfallerscheinungen auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,3 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Der 59-Jährige blieb unverletzt. Sein war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (nsi)