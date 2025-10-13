Icon Menü
Kühbach: Diakon Michael Gastl segnet Vierbeiner

Kühbach

Diakon Michael Gastl segnet Vierbeiner

Hunde, Katzen, Schildkröten und sogar Hühner waren mit ihren Herrchen und Frauchen gekommen.
Von Helene Monzer
    Im Rahmen einer kleinen Andacht segnete Diakon Michael Gastl jedes Tier.
    Im Rahmen einer kleinen Andacht segnete Diakon Michael Gastl jedes Tier. Foto: Helene Monzer

    Zum Gedenktag des heiligen Franz von Assisi, dem Schutzpatron der Tiere und der Natur, versammelten sich Zwei- und Vierbeiner auf dem Kirchplatz in Kühbach. Hunde, Katzen, Schildkröten und sogar Hühner waren mit ihren Herrchen und Frauchen gekommen, um den Segen zu erhalten. Im Rahmen einer kleinen Andacht, die unterstützt wurde von Ministranten, segnete Diakon Michael Gastl jedes Tier.

