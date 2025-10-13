Diakon Michael Gastl segnet Vierbeiner

Zum Gedenktag des heiligen Franz von Assisi, dem Schutzpatron der Tiere und der Natur, versammelten sich Zwei- und Vierbeiner auf dem Kirchplatz in Kühbach. Hunde, Katzen, Schildkröten und sogar Hühner waren mit ihren Herrchen und Frauchen gekommen, um den Segen zu erhalten. Im Rahmen einer kleinen Andacht, die unterstützt wurde von Ministranten, segnete Diakon Michael Gastl jedes Tier.

