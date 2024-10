Die Kirchweihaktion in Kühbach ist ein Freudenfest für die Kinder

Traditionell wurde am Kirchweihsamstag in der Kühbacher Pfarrei St. Magnus aus dem Kirchturm die Zachäusfahne von den Mesnern Martin Zeidler und Sabine Mair gehisst. Ein besonderer Höhepunkt war für die Kinder anschließend die süße Überraschung aus dem Turmzimmer: Zwei Ministrantinnen warfen Süßigkeiten nach unten. Eifrig sammelten die Buben und Mädchen die Leckereien. Für noch mehr Spaß sorgte ein Ministrant, der eine alte Wasserlöschpumpe bediente und damit in die Kindergruppe spritzte. Die unerwartete Erfrischung sorgte bei den Kindern für einen überraschenden Moment, der bestimmt lange in Erinnerung bleiben wird.

Helene Monzer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kühbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis