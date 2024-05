Die neue Bayerische Bierkönigin ist eine „Kühbacherin“

Die Jury kürte Linnea Klee zur neuen Bayerischen Bierkönigin. Die 22-Jährige arbeitet als Brauerin in der Brauerei Kühbach. Sie hat sich gegen 51 Bewerberinnen durchgesetzt.

Die neue Bayerische Bierkönigin heißt Linnea Klee und kommt zumindest beruflich aus Kühbach. Für die 22-Jährige, die in Jetzendorf (Landkreis Pfaffenhofen) lebt und in der Brauerei Kühbach als Brauerin arbeitet, hat sich damit ein Traum erfüllt, den sie schon seit sechs Jahren hat. Am Donnerstagabend kürten sie Jury und Gäste im Löwenbräukeller zur neuen Bierkönigin des Bayerischen Brauerbundes. Die offizielle Amtsübergabe war am Freitag.

Die Aufregung klingt noch immer durch, wenn die 22-Jährige erzählt, wie sie den Abend zum Finale der Wahl erlebt hat. Klee war eine von insgesamt 52 Bewerberinnen für den Titel gewesen. Der Bayerische Brauerbund hatte 24 von ihnen im Februar zum Casting gebeten, aus denen die sechsköpfige Jury sechs junge Damen ausgewählt hatte. Dass beim anschließenden Online-Voting nur für fünf Mädels Stimmen abgegeben werden konnten, lag daran, dass eine Bewerberin ausgestiegen war. Beim Voting hatte sich die 22-Jährige mit Eva Singer aus Gräfenberg in Oberfranken ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz geliefert. Singer hatte sie kurz vor dem Ende des Online-Votings noch knapp überholt. Das war allerdings nicht tragisch gewesen, weil die vier Kandidatinnen mit den meisten Stimmen ins Finale kamen.

Zwei Runden am Finalabend im Löwenbräukeller in München

Beim Finalabend mussten jede von ihnen zwei Runden durchlaufen. In der ersten, der Persönlichkeitsrunde, mussten sie sich kurz der Jury und dem Publikum vorstellen und ein paar Fragen des Moderators beantworten. In der zweiten Runde ging es um das Fachwissen. Die 22-Jährige erzählt: „Jede musste ein Bier ziehen und es dann verkosten.“ Klee zog das Märzen, ein untergäriges Vollbier. Wie aufregend das alles für sie war, lässt sich schon daran erkennen, dass sie sich am nächsten Tag kaum noch an die Fragen erinnern kann, die sie beantworten musste. Eine drehte sich darum, ob das Märzen besser zu Schokolade oder Käse passen würde. Auch was Hopfenstopfen bedeutet wollte ein Jurymitglied wissen. Klee erinnert sich, dass sie „auch noch etwas zur Entwicklung des Märzen erzählt“ hat. In der Pressemitteilung des Bayerischen Brauerbundes heißt es: „Alle vier Finalistinnen glänzten mit fundiertem Fachwissen um das bayerische Volksgetränk und beantworteten die Fragen der Jury mit Spontanität und sicherer Bühnenpräsenz. Linnea Klee konnte in der Summe am Ende überraschend deutlich mehr Stimmen als ihre drei Mitfinalistinnen auf sich ziehen! Die Brauerin aus Jetzendorf spricht mehrere Sprachen, spielt Fußball und ist sehr traditionsverbunden. Schon seit ihrem 16. Lebensjahr wollte sie das Bayerische Bier als Bayerische Bierkönigin vertreten, nun tritt sie dieses Amt für ein Jahr mit viel Engagement und Begeisterung an.“

Königin auf dem Thron im Blitzlichtgewitter

Gefühlt sei der Abend wie im Fluge vergangen, erzählt die frisch gekürte Bierkönigin. Nach rund vier Stunden, gegen Mitternacht, war das Finale zu Ende. Die 22-Jährige saß nach ihrer Wahl allerdings noch lange für Fotos auf dem Thron. „Das war ein Blitzlichtgewitter von den Fotografen“, erinnert sie sich.

Was an Terminen auf sie zukommt, weiß sie bis jetzt nicht. Mit ihrer Arbeit in der Brauerei Kühbach werde sie das hinkriegen, ist sie zuversichtlich. Denn ihr Chef, Brauereiinhaber Umberto Beck-Peccoz, der sie auch beim Online-Voting schon unterstützt hatte, hat ihr zugesichert, sie auch dabei zu unterstützen. Die 22-Jährige freut sich schon sehr auf ihre Amtszeit. Momentan ist ihr aber vor allem eines wichtig: „Erst mal ausschlafen und alles realisieren.“

