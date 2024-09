Flohmarkt der Mutter-Kind-Gruppe in der Kühbacher Schule

Beim „Flohmarkt rund ums Kind“ der Kühbacher Mutter-Kind-Gruppen war an der Kühbacher Schule einiges los. Viele Familien nutzten den sonnigen Sonntag zum Schnäppchenkauf. An den knapp 40 Verkaufsständen in der Aula und im Pausenhof war die Auswahl groß. Auch für das leibliche Wohl war mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Der Erlös aus den Standgebühren und dem Kuchenverkauf kommt den Mutter-Kind-Gruppen zugute.

Helene Monzer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Flohmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis