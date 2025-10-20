Icon Menü
Frauenbund backt Kiacherl und Vögerl für Kirchweih

Das Kühbacher Frauenbundteam stellt das traditionelle Schmalzgebäck am Kirchweihsonntag frisch her.
Von Helene Monzer
    Die fleißen Bäckerinnen des Kühbacher Frauenbundes stellten schon frühmorgens die Kiacherl und Vögerl für Kirchweih her. Foto: Helene Monzer

    Fleißige Kiacherl- und Vögerl-Bäckerinnen des Kühbacher Frauenbundes waren am Kirchweihsonntag bereits frühmorgens beschäftigt, um das traditionelle Schmalzgebäck im Pfarrheim herzustellen. Das Frauenbundteam mit Vorsitzender Kathi Böhm (links) hatte alle Hände voll zu tun, um die circa 35 Kilogramm Mehl, rund 150 Eier, etwa 40 Hefe und 30 Kilogramm Fett zu verarbeiten. Nach dem Gottesdienst wurden die Kiacherl und Vögerl dann am Kirchplatz verkauft. Das Schmalzgebäck fand wieder reißenden Absatz. Wie auch schon in den vergangenen Jahren hat der Frauenbund wieder Kiacherl für die Heimbewohner des Pfarrer-Knaus-Heimes gespendet.

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

