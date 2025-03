Kühbach hat eine besondere Beziehung zur Schromlachia

Am Rosenmontag stattete die Garde der Schromlachia dem Kühbacher Rathaus einen Besuch ab. Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, Ehrensenator der Schromlachia, hatte dazu die Kindergärten und Seniorenkreise des Marktes Kühbach geladen. Etwa 70 maskierte Kinder, Seniorinnen und Senioren waren der Einladung gefolgt und sahen dem Showtanz der Garde, die heuer von ihrer Lieblichkeit Prinzessin Anna I. und seine Tollität Prinz Patrick I. angeführt werden, zu. Unter dem Motto „Into the Sky“ heizten die ambitionierten Tänzerinnen und Tänzer dem begeisterten Publikum kräftig ein und stellten einmal mehr ihr tänzerisches Können unter Beweis. Das Prinzenpaar, das mit sehenswerten Hebefiguren für Aufsehen sorgte, verteilte auch zwei Orden im Rathaus. Brigitte Strixner und Albert Schormair bekamen jeweils die Auszeichnung des Prinzenpaares überreicht. Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher bedankte sich bei der Schromlachia für die kurzweilige Show und erklärte, dass seit Valentina Stocker aus Unterbernbach Prinzessin aus dem Gemeindebereich war, eine besondere Beziehung zur Schromlachia gewachsen sei und er sehr stolz auf seine Auszeichnung zum Ehrensenator sei. „Die Fähigkeit, so viele junge und ältere Gesichter zum Leuchten zu bringen, sei Grund genug, sich wieder auf den Besuch der Schromlachia zu freuen“, so Kerscher. Mit einem lautstarken „Sobali–Sobala“ verabschiedete sich die Garde mit Hofstaat und Präsidium wieder aus Kühbach.

