Kühbacher Damengymnastik erkundet Rosenheim

Der Vereinsausflug der Kühbacher Damengymnastikgruppe startete kürzlich nach Rosenheim. Im Lokschuppen erfuhr die 44-köpfige Reisegruppe bei der Führung einiges über die Bedeutung der Eisenbahn für den Ort. Heute ist es ein wichtiges Kulturzentrum für die Stadt. Mit aufgespannten Schirmen ging es hinaus in den Regen, um die sehenswerte Stadt zu erkunden. Der alte Bahnhof und die dazugehörigen Gebäude bilden ein Ensemble und dienen auch als Kulisse für die legendären Rosenheim Cops. Danach ging es weiter in die Altstadt. Die Schifferei hat die Stadt reich gemacht und der Baustil der alten Häuser wurde im Bereich des Inn und der Salzach sehr oft verwendet und findet sich sehr ähnlich auch in Bozen und Salzburg wieder. In der Wallfahrtskirche in Weihenlinden im Landkreis Rosenheim führte ein zufällig anwesender Mesner durch die sehenswerte Kirche, die der heiligen Maria geweiht ist.

