Kühbacher Schüler lernen erste Programmierschritte

Schülerinnen und Schüler der sechsten bis neuten Klasse der Kühbacher Mittelschule lernten erste Schritte des Programmierens. Die Schule nahm an BayCode teil, einem Projekt der ReDI School of Digital Integration München, gefördert durch das Bayerische Ministerium für Digitales. Im Rahmen Projekts lernten die Jugendlichen erste Grundkenntnisse einer Programmiersprache und viele Tipps und Tricks, wie sie beispielsweise eine Homepage selbst programmieren können. Ziel war, eine konkrete Herausforderung zu bearbeiten und die Ergebnisse noch am gleichen Tag zu präsentieren. Unterstützung erhielten die Teilnehmenden von ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern aus der Praxis. Für die Schule, sowie die Schülerinnen und Schüler war die Teilnahme kostenlos.

