Kühbacher Senioren lernen den Weg des Abwassers kennen

Viel Information gab es für die Kühbacher Senioren beim Mittwochstreff. Referent war Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, der anhand eines Lichtbildervortrages detailliert den Weg des Abwassers in der Gemeinde aufzeigte. Die einzelnen Bereiche des Abwassers von der Waschküche über Industrie und Landwirtschaft bis zum eigenen Schwimmbad und der lange Weg mit Pumpwerken in die Kläranlage nach Paar war nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern so bekannt.

Franz Czech