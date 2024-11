Laternenumzug und Singspiel zu Ehren des heiligen Martin

Der Kühbacher Kindergarten St. Magnus veranstaltete zu Ehren des Heiligen Martin einen Laternenumzug. Es wurde die Geschichte des Heiligen erzählt und Lieder gesungen. An einer Station wurde die Martinsgeschichte nachgespielt und die Vorschulkinder führten an einer weiteren Station ein Singspiel mit einem Lichtertanz auf. Als Symbol des Teilens durfte jedes Kind am Ende eine Martinsgans mit der Familie teilen.

