Millionenzuschuss: Erweiterung des Kühbacher Seniorenheimes ist gerettet

Das Pfarrer-Knaus-Heim wird für über sieben Millionen Euro erweitert. Die Pläne können jetzt realisiert werden. Denn der Freistaat gibt einen hohen Zuschuss.

Die Erleichterung in Kühbach ist groß: Die Pläne für die Erweiterung des Pfarrer-Knaus-Heims können realisiert werden. CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko hat diese Woche gute Nachrichten aus München mitgebracht: Der Freistaat unterstützt das Projekt des Kühbacher Seniorenheimes mit einer Förderung in Millionenhöhe.

Das Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach plant einen Erweiterungsbau mit gesamt 32 Plätzen, davon vier zur Kurzzeitpflege. Daneben werden auch eine Tagespflege mit dann 20 Plätzen und eine Begegnungsstätte für die Bewohnerinnen und Bewohner entstehen. In Kühbach verkündete Tomaschko, dass der Pfarrer-Knaus-Heim Kühbach e. V. eine Förderung in Höhe von 2,05 Millionen Euro erhalte. Damit kann die Einrichtung ihre Kapazität in etwa verdoppeln.

Die Erweiterung des Pfarrer-Knaus-Heims in Kühbach kann jetzt starten

Die Baumaßnahme stehe schon in den Startlöchern. Man habe nur noch auf die Entscheidung über eine Förderung gewartet, hieß es laut einer Mitteilung aus Kühbach. Bürgermeister Karl-Heinz Kerschner betonte: "Die Gemeinde Kühbach und der Pfarrer-Knaus-Heim e. V. können jetzt loslegen. Wir freuen uns, unseren Seniorinnen und Senioren mehr Betreuungsplätze vor Ort anbieten zu können." Auch bei Federico Freiherr von Beck-Peccoz, Vorsitzender des Pfarrer-Knaus-Heim e. V. ist die Freude groß, mit Hilfe der Förderung den Bau beginnen zu können.

Im vergangenen November hatte der Kühbacher Gemeinderat dem Bauprojekt zugestimmt. Der Anbau vor dem bestehenden Eingangsbereich wird mit dem Altbau durch Übergänge im Erdgeschoss und im zweiten Stock verbunden. Im Erdgeschoss des Neubaus sollen die Tagespflegeplätze unterkommen, im ersten und zweiten Stock die stationären Pflegeplätze.

Freude über den Zuschuss fürs Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach (von links) Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, Peter Tomaschko, Federico Freiherr von Beck-Peccoz und Heimleiter Klaus Ponkratz. Foto: Daniel Weisner

Heimleiter Klaus Ponkratz erklärte auf Anfrage, das Heim werde die bestehenden Pflegeplätze im Altbau wie bisher weiter betreiben. Der Altbau genieße bis 2030 Bestandsschutz. Anstelle von 30 werde es dann noch 27 Pflegeplätze geben, weil die Doppelzimmer aufgelöst würden. Ziel ist auch, die Tagespflegeplätze - aktuell sind es 15 - weiter zu betreiben. Voraussetzung sei allerdings, "wir kriegen so viel Personal". Das sei im Moment die Herausforderung, so der Heimleiter.

Trotz der guten Nachricht aus München will der Trägerverein nichts überstürzen. Das Projekt wolle man "ganz in Ruhe" angehen, sagt Ponkratz auch mit Blick auf den überhitzten Baumarkt. Nach der Sommerpause soll die Ausschreibung vorbereitet werden. Ziel sei, den Bau im Herbst 2023 zu starten. Ursprünglich war die Maßnahme auf rund sechs Millionen Euro geschätzt worden. Inzwischen wird laut Ponkratz mit 7,1 Millionen gerechnet. "Wo es hinführt, kann ich nicht sagen", macht der Einrichtungsleiter die aktuelle Unsicherheit deutlich.

In Ried werden 18 Tagespflegeplätze gefördert

Auch die Gemeinde Ried darf sich über eine Förderung freuen. In Ried entsteht eine Tagepflege mit 18 Plätzen. Kosten: rund 800.000 Euro. Nun konnte Tomaschko Bürgermeister Erwin Gerstlacher die Förderzusage über 450.000 Euro überbringen.

Der Abgeordnete betonte, wie sehr ihn die Förderung beider Projekte freue. Dafür habe er sich persönlich in Gesprächen unter anderem mit Holetschek eingesetzt. Die beiden Bürgermeister Kerscher und Gerstlacher bedankten sich bei ihm für dessen Einsatz. Der Abgeordnete betonte, dass auch die Region davon profitiere. Pflegeeinrichtungen vor Ort seien ein großer Gewinn und erhöhten die Lebensqualität.

Die Zuschüsse kommen über die Förderrichtlinie Pflege im sozialen Nahraum (PflegesoNah). Diese soll dazu beitragen, die Versorgungsstruktur für die Pflege und Betreuung älterer Mitmenschen wohnortnah auszubauen. (AZ, jca, drx)