Nach Hilferufen am Weiher beleidigt ein Betrunkener Polizisten

Hilferufe an einem Weiher in Kühbach haben einem 58-Jährigen eine Anzeige eingebracht. Der Betrunkene hat die Polizeibeamten, die ihm zu Hilfe kommen wollten, beleidigt.

Anwohner an der Schönbacher Straße hatten am Montag gegen 2.45 Uhr laute Hilferufe aus dem Bereich des dortigen Weihers gehört. Sie alarmierten deshalb Rettungsdienstkräfte und Polizei. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 58-jährigen Mann, der sich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr sicher fortbewegen konnte. Während die Beamten versuchten, den Sachverhalt zu klären, fing der Mann laut Polizeibericht unvermittelt an, die Polizeibeamten wiederholt zu beleidigen.

Mann wird in die Obhut von Angehörigen übergeben

Gegen den Mann wird nun wegen Beleidigung strafrechtlich ermittelt. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der Mann in die Obhut von Angehörigen übergeben. (bac)