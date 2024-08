Pater Anselm Grün hält Messe in St. Magnus

Pater Anselm Grün, der bekannte Autor spiritueller Bücher, der gerade Urlaub bei seinem Bruder in Aichach macht, zelebrierte am Festtag des Heiligen Dominikus die Messe in der Kühbacher Pfarrkirche St. Magnus. Im Namen des Pfarrgemeinderates begrüßte Mesner Martin Zeidler den Pater. Am Ende der Messe spendete Pater Anselm Grün den Einzelsegen. Zur Messe kamen auch viele auswärtige Gläubige. Die Kollekte war wieder für die Benediktinerabtei Münsterschwarzach bestimmt.

