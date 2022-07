Kühbach-Radersdorf

Das Maislabyrinth in Radersdorf startet in die Saison

Plus In diesem Jahr hat das Maislabyrinth die Form eines Hühnerpaares. Seit Samstag ist die Attraktion in Radersdorf geöffnet - allerdings ohne eine beliebte Attraktion.

Von Marina Wagenpfeil

Umgeben von meterhohem Mais verliert man schnell die Orientierung. Links oder rechts? Laufe ich gerade im Kreis? Seit 2003 verwandelt Johann Tyroller, genannt Hans, jedes Jahr sein Maisfeld im Kühbacher Ortsteil Radersdorf in ein Labyrinth. In diesem Jahr kann man den Konturen eines Hahns und einer Henne folgen. Durch die grünen Maisstauden ziehen sich schmale Wege , die überall gleich aussehen. Nur die unterschiedlich geformten Kreuzungen schaffen Orientierung. Je nach Saison kommen schon mal 20.000 Besucherinnen und Besucher, um in Radersdorf durch das Maislabyrinth zu irren. Seit Samstag ist es wieder geöffnet - eine beliebte Attraktion fällt in diesem Jahr jedoch aus.

