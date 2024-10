Süße Leckereien finden an Kirchweih reißenden Absatz

Fleißige Kiacherl- und Vögerl-Bäckerinnen des Kühbacher Frauenbundes waren am Kirchweihsonntag bereits ab 4.30 Uhr beschäftigt, um das traditionelle Schmalzgebäck im alten Jugendraum des Pfarrheimes herzustellen. Das Frauenbundteam mit Vorsitzender Kathi Böhm (links) hatte alle Hände voll zu tun, um die rund 40 Kilogramm Mehl, etwa 150 Eier, 40 Hefe und 30 Kilogramm Fett zu verarbeiten. Nach dem Gottesdienst wurden die Kiacherl und Vögerl am Kirchplatz zum Verkauf angeboten. Die süßen Leckereien fanden reißenden Absatz. Wie immer hat der Frauenbund wieder 50 Kiacherl für die Bewohner des Pfarrer-Knaus-Heims gespendet. Der Erlös aus dem Verkauf am Kirchplatz kommt der Frauenbundkasse zugute.

