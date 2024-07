TSV Kühbach feiert ein Fest für Jung und Alt

Der TSV Kühbach e.V. feierte am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen mit einem 3-Tages-Fest. Es war ein Event verbunden mit Sport, Spaß und Musik, bei dem für jeden etwas dabei war. Angefangen mit einem Galaabend für TSV Mitglieder über einen Partyabend mit einer ABBA-Cover Band endete das Fest am Sonntag mit einem Spielfest für die ganze Familie.

Die Feier begann am Freitagabend mit einem Gala-Abend für TSV-Mitglieder und geladene Ehrengäste. Die dekorierte Stockschützenhalle verwandelte sich in einen eleganten Saal. Die rund 400 Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen in Abendkleidung. Vorsitzender Peter Muthmann begrüßte die Gäste.

In Abendgarderobe kamen die Gäste zum Galaabend.

Landrat Klaus Metzger betonte, wie wichtig Ehrenamt ist: „Es ist ein großes Zeichen des TSV Kühbach, dass sie diese Gemeinschaft ganz intensiv pflegt und das finde ich großartig.“ Weitere Redner des Abends waren Altbürgermeister und Ehrenbürger Johann Lotterschmid, der 24 Jahre – von 1996 bis 2020 – als Bürgermeister den TSV Kühbach begleitete. Der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko gratulierte den Kühbachern zum Jubiläum. „So eine Feier, so ein Festprogramm auf die Beine zu stellen, ist wirklich gigantisch, das zeugt einfach davon, wie aktiv und wie fit der TSV Kühbach ist“, sagte er. Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher sagte: „Den Abend nutzen wir für das Miteinander, das wir in Kühbach haben, für die Herzlichkeit und für das Liebenswerte und vor allem für unseren TSV.“

Zauberkunst beim Galaabend in Kühbach

Bevor das Galabüfett eröffnet wurde, ging es noch einmal in die Vergangenheit. Muthmann zeigte mit Bildern den geschichtlichen Hintergrund des TSV und erzählte, wie der Verein in den vergangenen 100 Jahren zu dem wurde, der er heute ist. Im Anschluss bedankte sich Muthmann noch bei allen Unterstützern und dem ganzen 100-Jahr-Team und eröffnete das Büfett, welches vom Gasthof Wagner in Aichach zubereitet wurde. Jeder Gast wurde rundum versorgt an dem Abend und so durfte auch ein Unterhaltungsprogramm nicht fehlen. Der Illusionist Tom Beck schaffte mit seiner Zauberkunst einen unterhaltsamen Abend. Immer wieder zog er das Publikum mit in sein Programm ein und zeigte seine Tricks. Nachdem der offizielle Teil beendet war, klang der Abend bei Musik aus.

Mit einem Fußball-Inklusionsturnier begann das Programm am Sonntag.

Der Samstag startete unter dem Motto „Spiele ohne Grenzen“. Bei dem Gaudi-Turnier maßen sich 18 Mannschaften an verschiedenen Parcours wie Tennis-Pong, Luftgewehr-Zielschießen, Torwandschießen und vielem Mehr. Die Siegerehrung am Nachmittag stand unter dem Motto „Best of Parcours – The Winner takes it all“ – passend zum Abends. Rund 700 Besucher und Besucherinnen kamen in die Stockschützenhalle, um sich die Tribute-Show der Band „One Night with ABBA“ anzuschauen. Einige Besucher kamen passend gekleidet im 70er-Jahre-Stil, um gemeinsam mit der Band zu tanzen und zu singen. Bei dem gut zweistündigen Konzert wurden die Besucher und Besucherinnen des Abends durch Songs wie „Dancing Queen“ oder „Waterloo“ zurück in die damalige Zeit versetzt. Im Anschluss übernahm DJ Bartho, der noch bis 2 Uhr nachts einheizte.

Inklusionsturnier und Segnung des neuen Gebäudes

Bei besten Wetterbedingungen ging es am Sonntag weiter. Auf dem TSV Sportgelände eröffnete Muthmann gemeinsam mit Schirmherr Federico Freiherr von Beck-Peccoz und Gerhard Ziegler den sportlichen Tag. Musikalische Begleitung gab es von der Jugendblaskapelle Kühbach. Der Tag begann mit einem Fußball-Inklusions-Turnier, an dem zwei Mannschaften der Ulrichswerkstätten Aichach, die Ulrichswerkstätten Hochfeld und die Regens-Wagner-Werkstätten Hohenwart teilnahmen.

Im Anschluss fand die überfällige Einweihung und Segnung des neuen Tennis- und Breitensportgebäudes statt. Seit Herbst 2019 ist der Tennisplatz bespielbar. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die geplante Einweihung zweimal verschoben werden. Die 100-Jahr-Feier war ein würdiger Rahmen, die Einweihung nachzuholen. Die Ansprachen übernahmen Abteilungsleiter Josef Sagstetter und Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, im Anschluss segnete Pfarrer Simon Fleischmann das Gebäude.

Pfarrer Simon Fleischmann segnete das neue Tennis- und Breitensportgebäude.

Den ganzen Tag über konnten sich Besucher und Besucherinnen von jung bis alt an verschiedenen Shows erfreuen, die das Rahmenprogramm zu bieten hatte. Von einer BMX-Vorführung über Tanzeinlagen von zwei Tanzgruppen bis zu einem Modell-Kunstflug war alles dabei. Auch für das leibliche Wohl wurde mit verschiedenen Speisen und Getränken in einem Bierzelt bestens gesorgt. Auch gab es verschiedene Jubiläumsartikel zu kaufen. Für die kleineren Gäste kam ein Luftballonkünstler, es gab Kinderschminken, eine Hüpfburg, Übungen von der Feuerwehr, Riesen-Seifenblasen, es konnten Segelflieger gebastelt werden und vieles mehr.

Am Nachmittags gab es noch eine ganz besondere Show. Der Kühbacher Gemeinderat trat im Tauziehen gegen den TSV an. Der Spaßfaktor stand dabei ganz oben. Nach den ersten beiden Runden stand es unentschieden, den dritten Durchgang entschied der Gemeinderat für sich. Peter Muthmann zog eine positive Bilanz des Festwochenendes: „100 Jahre, 100 Punkte – alles, was wir uns als Ziel vorgenommen hatten, haben wir mehr als erreicht.“ Sein Resümee des Wochenendes: „Ganz klar ein voller Erfolg.“