Unbekannter will in Unterbernbach mit Trick in Wohnhäuser gelangen

Im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach versucht ein unbekannter Mann, unter einem Vorwand in Wohnhäuser zu gelangen. Doch zwei Anwohnerinnen riechen den Braten.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach mehrfach versucht, in Wohnanwesen zu gelangen. Er benutzte dafür verschiedene Vorwände.

So sprach er nach Polizeiangaben gegen 11.50 Uhr am Jägerweg eine Seniorin an, die sich im Garten vor ihrem Haus aufhielt. Er behauptete, er müsse in Absprache mit ihrer Tochter ein Gespräch mit der Seniorin in ihrem Haus führen. So versuchte er, in die Wohnung zu gelangen.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise auf den Unbekannten

Gegen 12.30 Uhr sprach derselbe Mann laut Polizei eine weitere Frau am Jägerweg an und erklärte, in Absprache mit ihrem Sohn in ihre Wohnung zu müssen. Beide Frauen ließen sich von dem Unbekannten jedoch nicht überreden und verweigerten ihm den Zutritt. Wie sich herausstellte, wussten weder der angeblich informierte Sohn noch die Tochter von einer Absprache mit dem Mann. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann möglicherweise einen Diebstahl von Wertgegenständen aus den Anwesen vorbereiten.

Der Unbekannte ist circa 50 Jahre alt, hat eine gepflegte Erscheinung und war gut gekleidet. Nähere Angaben dazu sind nicht bekannt. Er trug Mundschutzmaske. Die Polizeiinspektion Aichach bittet unter Telefon 08251/8989-0 um Hinweise. (nsi)