Unfallflucht: Unbekannter beschädigt Sonnenschirm

Eine Unfallflucht hat sich in Kühbach ereignet. Das meldet die Aichacher Polizei. Der Vorfall ereignete siach in der Zeit von Donnerstag, 23 Uhr, bis Freitag, 15.30 Uhr, am Marktplatz 1. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen im Boden verankerten Sonnenschirm im Innenhof des dortigen Restaurants.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die Polizei Aichach bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden.