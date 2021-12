Kühbach-Unterbernbach

Unterbernbacher Orgel erklingt zu ihrem eigenen Geburtstag

Auf der 100 Jahre alten Kirchenorgel in der Unterbernbacher Kirche spielte Erika Braunmüller mit Franziska Enzenhöfer Querflöte besinnliche Lieder.

Von Monika Walter

Der dritte Adventssonntag heißt in der katholischen Kirche auch "Gaudete - Freut Euch". Und Grund zur Freude gab es im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach wirklich: Die pneumatische Kirchenorgel ist heuer 100 Jahre alt geworden und dank einer umfangreichen Restaurierung im Jahr 1997 ist das "alte" Instrument von der bekannten Orgelbauer-Familie Steinmeyer aus Oettingen (Landkreis Donau-Ries) immer noch zuverlässig im Einsatz. Bei einem Festgottesdienst am Sonntagvormittag wurde dem Geburtstagskind gebührend gedacht. Weil aber vor allem zur Advents- und Weihnachtszeit Orgelmusik nicht fehlen darf, gab es zu diesem Anlass in der Pfarrkirche St. Martin zusätzlich eine abendliche "Zeit zur Besinnung".

