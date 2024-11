Zu Ehren des heiligen Hubertus erklingen die Jagdhörner

Ein mächtiger Bläserklang erfüllte den Kirchenraum der Kühbacher Kirche St. Magnus am Gedenktag des Heiligen Hubertus. Die Jagdhornbläser aus Aichach unter der Leitung von Hornmeister Berthold Obermair gestalteten die Hubertusmesse. Pfarrer Simon Fleischmann und Diakon Michael Gastl zelebrierten die stimmungsvolle Messe, während der Klang der Jagdhörner den Gottesdienst zu einem besonderen Erlebnis machte. Links vor dem Altarraum war der Hubertusaltar der Jagdhornbläser aufgestellt. Am Samstag, 9. November, gestalten die Aichacher Jagdhornbäser ab 18 Uhr die Heilige Messe in der Stadtpfarrkirche Aichach zum Gedenken an den Heiligen Hubertus.

