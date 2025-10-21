Icon Menü
Oldtimer, Kultautos und Unikate: Diese besonderen Fahrzeuge gibt es in Aichach-Friedberg

Aichach-Friedberg

"Große Isetta", Manta und Co.: Diese besonderen Fahrzeuge düsen durch das Wittelsbacher Land

Im Landkreis Aichach-Friedberg fahren zahlreiche Wagen durch die Gegend, die auf ihre Weise einzigartig sind. In einer Serie beleuchten wir einige von ihnen.
    Im Landkreis Aichach-Friedberg sind zahlreiche besondere Fahrzeuge unterwegs. Wir haben mit einigen ihrer Besitzerinnen und Besitzer gesprochen.
    Im Landkreis Aichach-Friedberg sind zahlreiche besondere Fahrzeuge unterwegs. Wir haben mit einigen ihrer Besitzerinnen und Besitzer gesprochen. Foto: Manfred Zeiselmair, Allen Xu, Michael Eichhammer

    Mal röhrt es, mal tuckert es leise vor sich hin, und meist folgt dann auf der Gegenfahrbahn ein begeisterter Kopfschwenker: Alte Autos üben häufig eine gewisse Faszination aus, sowohl auf ihre Besitzerinnen und Besitzer als auch auf Umstehende. Der beste Beweis sind Oldtimertreffen, die Publikumsmagnete für viele Autoliebhaber sind – gerade, wenn der Oldtimer auch noch ein Kultauto ist. Wir haben uns deshalb einmal im Landkreis Aichach-Friedberg umgesehen, welche besonderen Fahrzeuge hier so herumfahren – und was ihre Besitzerinnen und Besitzer an ihnen so schätzen.

    Fendt Farmer, KITT, Harley: Diese Kultautos und Oldtimer gibt es im Kreis Aichach-Friedberg

    Klicken Sie sich durch die besonderen Fahrzeuge im Landkreis und lesen Sie nach, welche Faszination die Gefährte auf ihre Besitzerinnen und Besitzer ausüben. (AZ)

