Kulturförderpreis Aichach: Diesmal fällt der Jury die Wahl besonders schwer

Rekordverdächtige 14 Bewerbungen für den Kulturförderpreis, den die Stadt Aichach alle drei Jahre gemeinsam mit der Sparkasse Altbayern auslobt, hatten der Jury die Entscheidung diesmal besonders schwer gemacht. Am Freitag gab es bei der Preisverleihung im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach mit der Mundartdichterin Rosy Lutz und dem Musiker Wolfgang Kraemer zwei Preisträger. Die musikalische Umrahmung der Feier übernahm mit Konstantin Ischenko ein mehrfacher Preisträger internationaler Wettbewerbe für Akkordeon.

