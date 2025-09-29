Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Kulturförderpreis Aichach: Jury entscheidet sich für Rosy Lutz und Wolfgang Kraemer

Aichach

Kulturförderpreis Aichach: Diesmal fällt der Jury die Wahl besonders schwer

Die Zahl der Bewerbungen ist mit 14 Kulturschaffenden aus verschiedenen Bereichen rekordverdächtig. Warum Stadt und Sparkasse das Preisgeld erhöht haben.
Von Gerlinde Drexler
    • |
    • |
    • |
    Freuten sich zusammen mit den beiden Kulturpreisträgern: (von links) Nils Niermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Altbayern, Kulturreferent Helmut Beck, Wolfgang Kraemer, Rosy Lutz und Bürgermeister Klaus Habermann.
    Freuten sich zusammen mit den beiden Kulturpreisträgern: (von links) Nils Niermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Altbayern, Kulturreferent Helmut Beck, Wolfgang Kraemer, Rosy Lutz und Bürgermeister Klaus Habermann. Foto: Gerlinde Drexler

    Rekordverdächtige 14 Bewerbungen für den Kulturförderpreis, den die Stadt Aichach alle drei Jahre gemeinsam mit der Sparkasse Altbayern auslobt, hatten der Jury die Entscheidung diesmal besonders schwer gemacht. Am Freitag gab es bei der Preisverleihung im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach mit der Mundartdichterin Rosy Lutz und dem Musiker Wolfgang Kraemer zwei Preisträger. Die musikalische Umrahmung der Feier übernahm mit Konstantin Ischenko ein mehrfacher Preisträger internationaler Wettbewerbe für Akkordeon.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden